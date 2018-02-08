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medyasında alay konusu oldu!

Başkanı ’ın uçağa bindiği sırada esen rüzgâr saçlarını havaya kaldırdı. Trump’ın büyük bir özenle taradığı saçlarının aslında çok az olması ABD medyasında alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 13:27 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 14:43
Trump ABD medyasında alay konusu oldu!

Başkanı 'ın saçları şimdiye kadar çok kez ABD medyasının alay konusu oldu. Trump'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.

Trump ABD medyasında alay konusu oldu!

Ancak ortaya çıkan son görüntü Trump'ın saç problemini net olarak ortaya koydu. Trump, ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı.

KEL KALMAKTAN ÇOK KORKUYOR!

Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor. Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.

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Trump ABD medyasında alay konusu oldu!
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