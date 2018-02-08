Türkiye’ye ayarlı Alman koalisyonu

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Başbakan Angela Merkel'in muhafazakâr partileri (CDU/CSU), 26 Eylül'deki seçimlerden bu yana devam eden bakanlık dağılımı konusundaki engelleri aşarak koalisyon anlaşmasına vardı. Alman medyası, salı günü başlayan ve yaklaşık 24 saat süren son görüşmeler sonrasında Avrupa'nın 2025'e kadar Avrupa Birleşik Devletleri olması gerektiğini savunan SPD lideri Martin Schulz'un koalisyonun dışişleri bakanı olacağını duyurdu. Alman basını, SPD'ye dışişleri, maliye ve çalışma gibi önemli bakanlıkların verildiğini, CSU lideri Horst Seehofer'ın ise İçişleri Bakanı olacağını bildirdi. Ancak koalisyon anlaşmasının resmileşmesi, SPD'nin 463 binden fazla üyesinin 3 hafta içinde yapacağı oylamayla gerçekleşecek. Koalisyon protokolünde "Türkiye'nin AB sürecinde hiçbir faslın kapatılmaması ve yeni bir başlığın açılmaması" ifadelerine yer verilirken, "koşullar yerine getiriline kadar vize serbestisi uygulanmaması" değerlendirmesi yer aldı.

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