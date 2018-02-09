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121 metrede ‘Evet’

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Giriş Tarihi: 9.2.2018
121 metrede ‘Evet’
ABD'li maceraperest çift, 121 yükseklikte evlenerek dünya basınının ilgi odağı oldu. Ryan Jenks ve Kimberly Weglin çifti, Utah eyaletindeki kanyonda geçen yıl düzenlenen ekstrem sporları festivali sırasında tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. tutkunu çift, düğün adresleri olarak da tanıştıkları kanyonu seçti. Üstelik hayatlarının en anlamlı "Evet"ini söylemek için kanyona iplerle kurulan dev ağı seçti. Korkmadan ipe çıkan çift, dünya evine girdikten sonra da ilginç düğün fotoğrafları da çektirmeyi ihmal etmedi. Çiftin ekstrem sporla ilgilenen arkadaşları da hem paraşütle atlayışlar hem de ip üzerinde yürüme gibi gösteriler yaptı. Gelin Kimberly Weglin, "121 metreye kurulan örümcek ağı üzerinde evlenmek benim için en romantik düğündü" dedi. Evlenme töreni sırasında ise küçük bir kaza yaşandı. Damadın şahidi alyansın birini aşağıya düşürdü. Ancak kurulan ağlar sayesinde düşen alyans bulundu.
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121 metrede ‘Evet’
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