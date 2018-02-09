ABD teröristlere yine kalkan oldu

Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde Beşar Esad rejimini destekleyen milislerle, ABD
'nin desteklediği teröristler karşı karşıya geldi. Anadolu Ajansı'nın bölgeden elde ettiği bilgilere göre Esad rejimi saflarında çatışan İran
güçleri, Deyr ez Zor'da terör örgütü PYD/PKK
'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi. ABD'nin SDG olarak adlandırdığı PYD/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz ve El Ömer petrol sahasını ele geçirmek isteyen İran güçleri, Fırat Nehri boyunca uzun bir hatta füze ve topçu saldırısı düzenledi. İran güçleri, Fırat Nehri'nin doğusundaki PYD/PKK'nın elinde bulunan Dahla Cedide ve Akidat beldelerini de hedef aldı. PYD/PKK'nın büyük kayıp vermesi üzerine El Ömer'de askerleri bulunan ABD ordusu, İran güçlerini Fırat'ın batısında özellikle Haşam ve Mırat beldelerinde 3 saat kesintisiz bombardımana tuttu. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, saldırı anında bölgede ABD askerlerinin de bulunduğunu ancak hiçbirinin zarar görmediğini kaydetti. Aynı yetkili, bu operasyonda 100 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Bu sırada, Deyr ez Zor'daki rejim-PYD/PKK cephe hattının güneyinden sokulan terör örgütü DEAŞ da ABD saldırısını fırsat bilerek Hraniç beldesini ele geçirmek istedi, ancak beldeye giremedi. Pentagon Sözcüsü Dana White da Deyr ez Zor'daki ABD saldırısını doğruladı. Bu arada Menbiç konusunda bir durum değişikliği olmadığını belirten ABD Savunma Bakanı James Mattis, önümüzdeki hafta, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı. ENER Jİ SAVAŞ
Irak sınırına hakim Deyr ez Zor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. Halihazırda Deyr ez Zor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esad rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim.
REJİM, DOĞU GUTA'YI YİNE BOMBALADI 75 SİVİL ÖLDÜ
ŞAM
rejimi, 400 bin sivilin aylardır kuşatma altında tutulduğu başkent Şam'ın Doğu Guta
bölgesine bomba yağdırmaya devam ediyor. Son 3 günde 150'ye yakın kişinin yaşamını yitirdiği Doğu Guta'da dün de rejim uçaklarının bombardımanı sonucu en az 75 sivil hayatını kaybetti, 125 kişi de yaralandı. 29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı 524'e yükseldi, yaralı sayısı da 2 bine yaklaştı. Öte yandan Rus savaş uçaklarının, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde daha önce boşaltılan bir hastane ve iki okula düzenlediği hava saldırılarında 31 sivil hayatını kaybetti. JEFFREY: TÜRKİYE OLMADAN SURİYE POLİTİKASI OLAMAZ
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA) tarafından önceki gün düzenlenen, Türkiye ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin konuşulduğu panele katılan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye konusunda Türkiye ile bazı konuları koordine edemediğini söyledi. Jeffrey, "ABD birçok konuyu Türklerle koordineli yürütüyordu ancak Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yeni açıkladığı İran'ı dengelemeyle ilgili politika yani Suriye'nin doğusunda bulunma ve dolayısıyla PYD/YPG/SDG ile çalışma durumunun geçici olmadığını anlatan politika Türkiye ile koordine edilmedi" dedi. Jeffrey, Türkiye olmadan ABD'nin Suriye'de başarılı politikasının olamayacağını söyledi. "AMERİKA, DEAŞ'IN SAKLANMASINI SAĞLIYOR"
Rusya
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DEAŞ'ın geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkânı buluyor" dedi.