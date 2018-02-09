ABD’de bir haftada üçüncü tren kazası

ABD
'de Washington'dan Boston'a 200 km.'den fazla hızla giden yolcu treni Maryland eyaletinde ikiye bölündü. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayın sebebinin trendeki teknik bir arıza olduğu aktarılırken olayda yaralanan olmadı. Amtrak şirketine ait ve Güney Carolina'dan New York'a giden bir tren pazar günü başka bir trene çarpmıştı. Olayda iki kişi ölmüştü. Bu kazadan dört gün önce de Cumhuriyetçi Parti'den üyelerini taşıyan bir tren Virginia'da bir çöp kamyonuna çarpmış, kamyondaki bir kişi ölmüştü.