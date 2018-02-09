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'İngiliz yardım kurumu çalışanları zedelerle para karşılığı seks yaptı'

İngiliz Times gazetesi, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey çalışanlarının, 2010 yılındaki Haiti inden kurtulan kadınlarla para karşılığı ye girdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 10:39
'İngiliz yardım kurumu çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptı'

Times'ın araştırmasına göre, yardım kuruluşunun çalışanları zedelere yardım için ülkede bulunuyorlardı.

Oxfam'ın cinsel istimar, pornografik içeriklere erişim ve gözdağı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından üç kişi istifa etti, dört kişi ise kovuldu.

Times gazetesinin ele geçirdiği soruşturma raporuna göre, Haiti'deki bazı yardım çalışanlarına "cezasızlık" politikası uygulandı. Raporda, ye girilen bazı kadınların 18 yaşından küçük olabileceği bilgisi de yer aldı.

Disiplin cezası almadan istifa etmesine izin verilen kişilerden birinin, Oxfam'ın ülkedeki Roland van Hauwermeiren isimli müdürü olduğu kaydediliyor.

68 yaşındaki Roland van Hauwermeiren'in kuruluş tarafından kendisine tahsis edilen villada 'seks partileri' düzenlediğini kabul ettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren bir tanık, bu kişilerin kadınları villaya davet ederek 'seks partileri' düzenlediklerini anlattı. Tanık, söz konusu parti gecelerinden kalan bir fotoğrafta, kadınların Oxfam tişörtleri giydiklerini gördüğünü de söyledi.

Oxfam'ın o dönemki icra kurulu yöneticisi Dame Barbara Stocking'in, yardım kuruluşunun çalışmalarına ve ününe zarar gelmemesi için, çalışanı kovmadığı belirtiliyor.

Oxfam, Haiti'nin Port-au-Prince kentinde 2010 yılında meydana gelen ve 220 bin kişinin öldüğü, 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı depremin ardından bölgede büyük çapta bir yardım çalışması başlatmıştı.

Oxfam'ın hükmet fonları ve bağışlarla yıllık 300 milyon sterlinlik (yaklaşık 1.600 milyar T.L) geliri olduğu belirtiliyor.

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'İngiliz yardım kurumu çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptı'
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