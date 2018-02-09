Macaristan’da Türkçü parti ana muhalefet yolunda

Macaristan
'da nisan ayındaki seçimlerle birlikte ana muhalefete gelebileceği ifade edilen milliyetçi Jobbik partisinin lideri Gabor Vona, yıllar önce Türkiye
ziyareti sırasında söylediği sözler nedeniyle ülke gündeminde. BBC Türkçe'nin haberine göre Vona'nın dört yıl önce Türkçe söylediği "Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız" sözleri, hükümete yakın medya kuruluşlarında "Vona, aslında Müslümanlığa geçti. Allah'a inanır oldu. Müslüman dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor ve Macaristan'ın yüzünü Batı'dan Doğu'ya çevirip Türkiye ile stratejik ortaklık kurmasını öneriyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Türkiye'ye sık gelen ve MHP çevreleri ile görüşmeler düzenleyen Jobbik partisi kendilerini Türkiye'yle ortak ata olarak görüp 'Turancı' olarak tanımlıyor.