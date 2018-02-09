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'nı kapattı

?'ın 'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki 'nı "güvenlik" gerekçesiyle çift yönlü olarak kapattığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 16:50
Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

'deki Sınır İdaresi Basın sözcüsü Mutez Dellul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetiminin 'nı güvenlik gerekçesiyle kapattığını kendilerine ilettiğini belirtti.

Dellul, "Kuzey Sina'daki güvenlik durumlarından dolayı Refah Sınır Kapısı'nın çift taraflı olarak geçişlere kapatıldığı bize iletildi." dedi.

Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı, çarşamba gününden itibaren çift yönlü olarak 3 günlüğüne açacağını duyurmuştu. Kapının bu akşama kadar açık tutulması bekleniyordu.

Kapının kapatılmasının ardından Gazze'den Mısır tarafına geçme hazırlığında olan çok sayıda kişi geri dönmek zorunda kaldı.

LİDERİ HENİYYE MISIR'A GEÇTİ

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, beraberindeki heyetle uzlaşısına dair konuları görüşmek üzere 'ndan geçerek bu sabah Mısır'a gitti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı!

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Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı
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