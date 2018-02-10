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’nin ’nde yüksek seviyeli alarm!

’nin ’da yer alan en büyük askeri üssü olan ’nde, 'nin F-16'sını düşürmesinin ardından yüksek seviyeli alarm verildiği öğrenildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 14:15
ABD’nin Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde yüksek seviyeli alarm!

KÖRFEZ SAVAŞINDAN BU YANA İLK KEZ VERİLDİ

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, 'nin 'da yer alan en büyük askeri üssü olan 'nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi.

ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.
Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:

" savunma güçleri, İsrail hava sahasına yollanan Suriye'deki kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."



Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail'in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.

Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.

İsrail'in F-16'sı düşürüldü!

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ABD’nin Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde yüksek seviyeli alarm!
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