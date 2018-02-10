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İki ayrı da en az 44 ölü var

’da otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Endonezya'nın Java adasındaki Subang bölgesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ise en az 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 21:12
İki ayrı kazada en az 44 ölü var

'da meydana gelen trafik sında bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüste bulunan en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin 2'sinin kadın, 17'sinin erkek olduğu açıklandı. Yaralı bir kişi, "Otobüs normalden çok daha hızlıydı. Birden devrildi ve yan yattı" dedi.

ENDONEZYA'DAKİ KAZADA EN AZ&NBSP;25 ÖLÜ&NBSP;VAR

Öteyandan, Endonezya'nın Java adasındaki Subang bölgesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ise 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Java adasındaki Subang bölgesinde 40 yerel turisti taşıyan otobüs yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken, şoförün de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Subang polis şefi Budhy Hendratno, hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin henüz tespit edilmediğini bildirdi. Otobüsün, turistleri Tangkuban Perahu Dağı yakınlarında bir kaplıcaya götürdüğü belirtildi.

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İki ayrı kazada en az 44 ölü var
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