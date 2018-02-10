İngilizleri giydiren Türk

İngiliz Kraliyet Ailesi
'nden Düşes Kate Middleton
için tasarladığı kıyafetlerle adını duyuran Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu
, İngiliz basını tarafından mercek altına alındı. İngiliz sosyetesinin yeni gözdesi haline gelen Moralıoğlu, tasarımlarında sıkça kullandığı çiçek baskılı kumaşlar nedeniyle "çiçeklerin efendisi" olarak biliniyor. Ünlü modacı, romantik tasarımları, kullandığı canlı baskılar ve göz alıcı desenlerle moda eleştirmenleri tarafından övgü topluyor. 10 YILDIR MODA DÜNYASINDA
Moralıoğlu, en son Cambridge Düşesi Kate Middleton için tasarladığı 2 bin 690 pound değerindeki elbise ile gündeme geldi. Prenses Eugenie'nin nişan duyurusunu yaparken giydiği çiçek desenli kısa elbise de ünlü modacı tarafından tasarlandı. Moralıoğlu, daha önce de kırmızı halıda boy gösteren Lily James, Jessica Chastain
ve Gillian Anderson gibi ünlü isimlerin tercih ettiği modacılar arasında yer alıyor. On yıldır moda dünyasında isminden söz ettiren Moralıoğlu, yarattığı markasıyla dünyanın en önemli moda mağazalarına satış yapıyor. KANADA'DA DOĞDU
Babası Türk, annesi İngiliz olan 42 yaşındaki modacı, Kanada
'nın Montreal şehrinde doğdu. Ryerson Üniversitesi'nde moda eğitimi alan Moralıoglu stajyerliğini Vivienne Westwood'la yaptı. 2000'de Londra
'ya taşınarak en prestijli moda okullarından olan Royal College of Art'ta moda üzerine eğitim aldı.