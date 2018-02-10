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'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ülkesi ’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için 3 dilde dua edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 20:09
Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Sokode ilindeki 600 kişilik bir okulun müdürü olan Muhammed Canili, öğrencileri ve aileleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN DUA ETTİLER

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerde yapılan duada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi, Cumhurbaşkanı 'ın başarısı ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi.

Canili, duanın ardından kesilen kurbanın etinin 150 haneye dağıtıldığını belirtti.

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Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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