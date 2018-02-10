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Trappist-1’de uzaylılar yaşıyor olabilir

Giriş Tarihi: 10.2.2018
Trappist-1’de uzaylılar yaşıyor olabilir
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin () Dünya büyüklüğündeki yedi gezegenden oluşan Trappist-1 sistemindeki gezegenlerden bazılarında bol miktarda su bulunabileceği tespitinin yankıları sürüyor. NASA'nın açıklamasını değerlendiren gökbilimciler Trappist-1'de uzaylıların yaşıyor olabileceğini belirti. Birmingham Üniversitesi'nden bir gökbilimci Amaury Triaud, şu ana kadar incelenen tüm sinyallerin yeşil olduğunu belirterek "Şu an için hiçbir veri yaşanabilir olmadığını söylememize izin vermiyor" dedi. DIŞ HABERLER
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Trappist-1’de uzaylılar yaşıyor olabilir
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