Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Amerika'daki Rusya soruşturmasından kaygılı

, Amerika'daki soruşturmasından kaygılı

'de geçen hafta Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı nin kamuoyuyla paylaşılmasına izin veren Başkan Donald 'ın Demokratların kaleme aldığı belgeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazır olmadığı bildirildi. Danışmanı , "Başkanın çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 21:15
Trump, Amerika'daki Rusya soruşturmasından kaygılı

Danışmanı Don , Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı nin kamuoyuyla paylaşılmasına hazır olmadığını belirtti.

McGahn, İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'e hitaben yazdığı mektupta, "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine verdi.

İSTİHBARAT KOMİTESİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Mektupta ayrıca belgenin kamuoyu ile paylaşımında ısrarcı olunması halinde İstihbarat Komitesi'yle çalışmayarak yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacaklarını belirten McGahn, "Başkan, Komitenin bu gayretimizi görmesini istiyor. Yönetim Şubat 5 tarihli belgenin kamuoyuyla paylaşılması adına yeniden gözden geçirilmesi için hazır bulunuyor." vurgusu yaptı.

Robert Mueller: Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir

"FBI'IN SUÇLANDIĞI GİZLİ BELGE"

, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla 'ın suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına geçen hafta izin vermişti.

Demokratların da buna karşı kaleme aldığı bir belge ise Trump'ın paylaşılmasını henüz uygun görmemesi sebebiyle bekletiliyor.

FETÖ'yü ilk kez rapor eden isimden flaş açıklamalar: CIA-FETÖ ve PKK...

Daha önce soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Amerika'daki Rusya soruşturmasından kaygılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN