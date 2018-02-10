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‘Türkiye vazgeçilemez ortak’

Başkanı Ischinger, Türkiye’nin Almanya ve AB açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak ‘Ortadoğu stratejimiz ’ya karşı olamaz’ dedi

Giriş Tarihi: 10.2.2018
‘Türkiye vazgeçilemez ortak’

Tüm 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Başkanı Wolfgang Ischinger, 16-18 Şubat tarihlerinde 54'üncüsü yapılacak konferansa Başbakan 'ın katılımının önemli olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki mevcut kriz, Suriye kaynaklı ABD -Türkiye gerilimi ve AB ile Türkiye arasında mülteci akını mutabakatı ışığında Binali Yıldırım'ın katılımı önem taşıyor ve katılımdan ötürü memnuniyet duyuyoruz" dedi. Deutche Welle'ye konuşan Ischinger, Türkiye'nin jeostratejik konumu itibariyle AB ve Almanya açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ischinger, "Türkiye salt jeostratejik bakımdan bile Almanya ve Avrupa politikaları için vazgeçilemez ve yakın bir ortak. Yakındoğu ve Ortadoğu'ya ilişkin stratejik politikalarımızı, Türkiye'ye karşı mı tanımlayacağız?" dedi.

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‘Türkiye vazgeçilemez ortak’
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