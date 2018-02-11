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ve 'dan anlaşması

ile arasında alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 10:43
BAE ve Hindistan'dan petrol anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri () ile arasında alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

BAE tarafından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafından da Başbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Hindistan'ın en büyük petrol arama şirketi Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (ONGC), 599 milyon dolarlık katkı payı karşılığında Abu Dabi Emirliği'ndeki Aşağı Zakkum Sahası'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarından yüzde 10 pay alacak.

9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı ifade edildi.

Anlaşmayla varılan 4 mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ortaklıkların ve bazı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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BAE ve Hindistan'dan petrol anlaşması
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