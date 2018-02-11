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“En uzaktan çekilen” fotoğraf

’ya ait olan aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 20:48
“En uzaktan çekilen” fotoğraf

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi (), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

KUİPER KUŞAĞI'NIN EN NET FOTOĞRAFI

güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı'ndaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.

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NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı'ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.

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“En uzaktan çekilen” fotoğraf
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