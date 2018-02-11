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Devlet Başkanı Abbas, 'da

'in Moskova Büyükelçisi Nevfel, "Abbas, Putin ile , Çin, , Birleşmiş Milletler, başka ülkeler ve Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılabileceği uluslararası bir komite kurulması veya BM, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu) Orta Doğu Dörtlüsü girişimi ya da uluslararası bir konferans düzenleyerek çok uluslu bir komite kurularak barış görüşmelerinin başlatılması konusunu ele alacak" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 19:23
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya'da

Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 'nin de taraf olacağı uluslararası katılımlı ile barış müzakerelerine zemin hazırlamak için Soçi'de Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbas'ın yarın Soçi kentinde Putin görüşmesi ile devam edecek Rusya ziyareti sırasında, ABD'nin de taraf olacağı İsrail ile yeni bir uluslararası katılımlı müzakere girişimi konusunu ele alacağını belirtti.

"ÇOK ULUSLU BİR KOMİTE..."

Rusya'nın bölgede daha aktif bir rol üstlenmek istediğine değinen Nevfel, "Abbas, Putin ile Rusya, Çin, ABD, Birleşmiş Milletler (), başka ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılabileceği uluslararası bir komite kurulması veya BM, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu) Orta Doğu Dörtlüsü girişimi ya da uluslararası bir konferans düzenleyerek çok uluslu bir komite kurularak barış görüşmelerinin başlatılması konusunu ele alacak." diye konuştu.

Filistin yönetimi ABD ile iletişimi kesti

ABD'nin işgal altındaki 'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının, iki devletli çözümü savunan Rusya tarafından hoş karşılanmadığına işaret eden Nevfel, Abbas'ın, Rusya'nın, geçen yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve kendisine Moskova'da bir araya gelme davetini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kabul etmeye hazır olduğunu vurguladı.

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İsrail'in Rusya'nın davetini karşılıksız bıraktığını ve müzakerelerden kaçtığını belirten Nevfel, "Filistinliler, İsrail ile müzakerelerde, ABD'nin Kudüs kararının ardından Washington'un arabuluculuğunu reddediyor." dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya'da
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