İngiltere'den Myanmar'a açık çağrı: "Bu zulmün hesabı sorulsun"

Asya turu kapsamında Myanmar'da bulunan Johnson, Suu Çii ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"DERİN KAYGILARIMI AKTARDIM"

Görüşmede Suu Çii'ye dün ziyaret ettiği Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin durumunu ve bunların geleceği konusundaki "derin kaygılarını" aktardığını belirten Johnson, "Arakan'daki şiddet olaylarıyla ilgili olarak Myanmar yetkililerinin tam ve bağımsız bir soruşturma yürütmesinin ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerden hesap sorulmasının öneminin altını çizdim." diye konuştu.

Johnson, Arakan Müslümanlarının topraklarına geri dönmesi için acilen güvenli koşulların yaratılmasının önemine değindiğini, toprağına dönenlere de temel haklarının gözetileceği teminatının verilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Bakan Johnson, Suu Çii'nin 70 yıldır süren Arakan sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için yapılan gayretleri de teşvik ettiğini vurguladı.

ARAKAN'I ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Johnson'ın Myanmar ziyareti kapsamında Arakan'ı da ziyaret etmesi öngörülüyor.

Myanmar'dan Tayland'a geçecek olan İngiliz bakanın, bu ülkede de Başbakan Prayut Çan-oça ile görüşmesi bekleniyor.

Johnson dün Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya gelmiş, ardından da Cox's Bazar'daki sığınmacı kampını ziyaret etmişti.

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Myanmar'da soykırım sürüyor

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.