Instagram fenomeni gerçek mi değil mi?

Dünya Lil Miquela adlı Instagram modeli ve müzisyenin gerçek olup olmadığını bir türlü anlayamıyor. Lil Miquela Brezilyalı ve Amerikalı Instagram modeli ve müzik sanatçısı. Yarım milyonu aşkın takipçisi ile sosyal medya fenomeni olan Miquela'nın gerçeküstü resimleri herkesin kafasını karıştırıyor. Birçok kişi, Miquela'nın oldukça gerçek göründüğünü iddia ediyor. Bazı teorilere göre de aslında gerçek bir kızın 3D Printing ve fotoğraflarla yaratılmış bir sanal yansıması olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda Not Mine ve Over You adlı single çıkaran Miquela, basının ilgisini çekerek ciddi bir hayran kitlesi oluşturdu. 20 yaşında dijital görünümlü Miquela'nın sırrı hâlâ çözülebilmiş olmasa da sır dolu model, şarkılarının devamının geleceğini sosyal medya sayfalarından belirtti. Geçtiğimiz günlerde ünlü makyaj sanatçısı "Pat McGrath Muse" ünlülerine katıldığını paylaşan Miquela, kafaları iyice karıştırdı.