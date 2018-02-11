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: Bölgeyi için cehenneme çevirebiliriz

'a ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü öne sürerek İran'ı "ateşle oynamakla" tehdit eden 'e Tahran'dan aynı sertlikte yanıt geldi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 01:55
İran: Bölgeyi İsrail için cehenneme çevirebiliriz

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, "Bölgeyi Siyonistler () için cehenneme çevirebiliriz" dedi. Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan General Selami, İsrail ve 'yi sert ifadelerle hedef aldı. Selami, "Bugün bulunduğumuz bu noktadan ABD'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumdayız. Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz" ifadesini kullandı.

Selami, toplantı sonrası, İran 'sının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, onaylarlarsa biz de onaylarız" diye konuştu.

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İran: Bölgeyi İsrail için cehenneme çevirebiliriz
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