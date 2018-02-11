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Kim Jong-un liderini davet etti

Giriş Tarihi: 11.2.2018
Kim Jong-un Güney Kore liderini davet etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Devlet Başkanı Moon Jaein'i Pyongyang'a davet ettiği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'de bulunan lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ve Moon başkent Seul'da 'nda bir araya geldi. Güney Kore'ye 1950'lerden bu yana Kuzey Kore'ye giden en üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong'un ağabeyinin el yazısı davetini iletmesi dünya basını tarafından "Düşman kardeş ülkeler olan Kuzey Kore - Güney Kore arasında büyük değişim" yorumu yapıldı.
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Kim Jong-un Güney Kore liderini davet etti
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