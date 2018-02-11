Macron’un ziyareti ayrılıkçıları tetikledi

Ayrılıkçı partiler Corsica Libera ve Core in Fronte, Macron'un salı ve çarşamba günleri adaya düzenlediği ziyareti değerlendirdi. Corsica Libera tarafından Bastia kentinde Macron'un konuşmasını gerçekleştirdiği Alb'Oru Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada, Fransa yönetiminin 'yeni sömürgeci' bir tavırla Korsika halkını aşağıladığı, nefretçi ve kışkırtıcı bir tutum sergilediği savunuldu.

Açıklamada, Macron'un ziyareti sırasında Korsika bayrağının kaldırılmasına tepki gösterilerek, "Bizim ne bir halk ne de bir ulus olduğumuz ve demokrasi ile sandıktan çıkan sonucun Korsikalılara uygulanmadığını söylemek için ülkemize gelindi" ifadeleri kullanıldı.

Fransa yönetiminin, Korsika halkının kimliğini, tarihini ve değerlerini görmezden geldiği iddia edilen açıklamada, Macron'un ifadeleri reddedilerek, "Fransa yönetiminin şüphesi olmasın ki Corsica Libera, Korsika halkı önünde verdiği sözlerden vazgeçmeyecek ve kendi halkının yani Korsikalıların çıkarlarını korumak için mücadele edecektir" denildi.

'YENİ SÖMÜRGECİ DİL'

Core in Fronte'den yapılan yazılı açıklamada ise Macron'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların 'kabul edilemez' ve 'yeni sömürgeci bir dilin yansıması' olduğu belirtilerek, sonunda Korsika halkının karar vereceği bağımsızlığa yönelik yeni bir dönemin başladığı bildirildi. Açıklamada, siyasi ve kültürel asimilasyona karşı uluslararası seferberliğin de gerekli olduğu kaydedildi.

OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

Macron, 6-7 Şubat'ta Korsika'yı ziyaret etmiş, ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının isteklerine olumsuz yanıt vermişti. Korsikacanın Fransızca ile birlikte 'resmi dil' ilan edilmesi talebini reddeden Macron, "Fransa'nın tek dili vardır, o da Fransızcadır" demişti.

Adada son dönemde bağımsızlık taleplerinin artması üzerine Fransa hükümeti, Jacqueline Gourault'u özel temsilci olarak görevlendirmişti.