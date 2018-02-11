Matematiğin 230 IQ’lu dahisi

'Dünyanın en zeki kişisi' deyince akla ilk gelen isim ünlü fizikçi Albert Einstein olsa da hazırlanan tüm zeka testlerinden tam puan alarak 230 IQ ile 'dünyanın en zeki insanı' unvanını Avustralyalı matematik profesörü Terrence Tao'nun elinde bulunuyor. National Geographic dergisinin "Dahi" konulu sayısına konuşan Tao "Yetenek önemli. Ancak o yeteneği nasıl geliştirdiğiniz ve neyle beslediğiniz de bir o kadar önemli" dedi. Dokuz yaşından beri matematik problemleri çözen Tao, 1999'da 24 yaşındayken profesör oldu.

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