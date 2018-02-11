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Matematiğin 230 ’lu dahisi

'Dünyanın en zeki insanı' unvanı hazırlanan tüm zeka testlerinden tam puan alarak 230 ile Avustralyalı matematik profesörü Terrence Tao'nun elinde bulunuyor

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Giriş Tarihi: 11.2.2018
Matematiğin 230 IQ’lu dahisi

'Dünyanın en zeki kişisi' deyince akla ilk gelen isim ünlü fizikçi olsa da hazırlanan tüm zeka testlerinden tam puan alarak 230 ile 'dünyanın en zeki insanı' unvanını Avustralyalı matematik profesörü Terrence Tao'nun elinde bulunuyor. dergisinin "Dahi" konulu sayısına konuşan Tao "Yetenek önemli. Ancak o yeteneği nasıl geliştirdiğiniz ve neyle beslediğiniz de bir o kadar önemli" dedi. Dokuz yaşından beri matematik problemleri çözen Tao, 1999'da 24 yaşındayken profesör oldu.

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Matematiğin 230 IQ’lu dahisi
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