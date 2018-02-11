Müslümanlara saldıracaktı

İngiltere'de
camilere molotoflarla saldırı hazırlığında olduğu belirtilen Hitler hayranı Liam Seabrook (31), çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müslümanlara ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Seabrook'un evinde çamaşır suyu şişelerine doldurulmuş benzin ve Orta Çağ'da kullanılan ev yapımı ölümcül silahlar ele geçirildi. Teeside Ağır Ceza Mahkemesi
hakimi,"çok tehlikeli" diye tanımladığı Hitler hayranı Seabrook'a camilere 200 metreden fazla yaklaşmasını da yasakladı. Londra
'daki Finsbury Park Camisi önündeki cemaatin üzerine araç süren Darren Osborne da, çıkarıldığı mahkeme tarafından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alpaslan DÜVEN