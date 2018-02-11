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Reuters’a itiraf ettiler: ’den ’ye yardım!

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan ’li teröristler ve rejiminden yetkililer, Türkiye’ye karşı ittifakı itiraf ettiler...

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:01
Reuters’a itiraf ettiler: Esed’den YPG’ye yardım!

Suriye'nin diğer bölgelerinde çatışan rejimi güçleri ve 'li teröristlerin Türkiye'ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters'a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

KENDİ KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN GEÇMESİNE İZİN VERİYOR!

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na başlamasıyla birlikte, Afrin'i kontrol eden YPG'li teröristler, Esed yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esed rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin'e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

Terör örgütü 'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel, "Afrin'e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin'e destek yollama konusunda mutabakata vardı" dedi.

TERÖRİSTLERE YARDIMI DOĞRULADI!

Esed rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters'a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG'nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin'e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

Şu anda YPG'nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin'e destek göndermesi için, teröristlerin Halep'te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

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Reuters’a itiraf ettiler: Esed’den YPG’ye yardım!
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