Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan İsrail'e uyarı: Kabul edilemez

Rusya'dan 'e uyarı: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ’e yapılan saldırının ardından, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyarırken, bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:19
Rusya'dan İsrail'e uyarı: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'deki durumun düzelmesini sağlayan çatışmasızlık alanları ve bu alanların yakınlarında krizin artmasının engellenmesi gereği ile Suriye hükümet birliklerinin çatışmasızlık alanlarının işlev göstermesi için varılan tüm anlaşmalara uydukları duyuruldu.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi, "Suriye'de bulunan Rus askerlerin güvenliğinden dolayı endişe duyuyoruz. Suriye'de hükümetin daveti üzerine teröristlerle mücadele için bulunan Rus askerlerin yaşamlarının ve güvenliğinin tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunun yanı sıra, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerek. Tüm tarafları sakin olmaya ve durumu daha da zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ediyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan İsrail'e uyarı: Kabul edilemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN