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Trump'tan skandal açıklaması: Müzakere konusu değil

'den bir gazeteye röportajında Başkanı Trump, "'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 17:08
Trump'tan skandal Kudüs açıklaması: Müzakere konusu değil

Başkanı Donald Trump, ülkesinin işgal altındaki 'in başkenti olarak kabul etme kararının kesin olduğunu ve müzakere edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İsrail Hayom gazetesi tarafından yayınlanan röportajda Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin seçim vaadi olduğunu ve daha önceki birçok Amerikan başkanının aksine kendisinin bu vaadi gerçekleştirdiğini ifade etti.

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"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi konusunda "pişmanlık duymadığına" işaret eden Trump, "Kudüs'ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail'in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim." diye konuştu.

İki tarafın da barışı sağlayacak siyasi müzakerelere geri dönmesi gerektiği çağrısı yapan Trump, "barış anlaşmasını oluşturmak için iki tarafın da tavizlerde bulunması gerektiğini" belirtti.

İsrail'in Basra Körfezi'ndeki ülkeler ve özellikle de ile ilişkileri hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "İlişkiler geçmişten çok daha iyi. Bu ülkeler benim Kudüs ile ilgili kararıma saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

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Trump'tan skandal Kudüs açıklaması: Müzakere konusu değil
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