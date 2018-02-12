AfD'li vekilden Türklere korkunç tehdit

Almanya'da mülteci ve İslam karşıtı kampanyayla eyaletlerden sonra üçüncü güçlü büyük parti olarak Federal Meclis'e de giren aşırı sağcı AfD'nin Başkan Yardımcısı ve milletvekili Gottschalk, Almanları Türk dükkanlarını boykota çağırdı.

Almanya'nın Krefeld kentinde AfD'nin 24 Ocak'ta yılbaşı resepsiyonunda konuşan AfD'li vekil Kay Gottschalk, "Vicdan sahibi tüm vatandaşlara sesleniyorum: Almanya'daki Türk dükkanlarını boykot edin. Onların yüzde 70'i Erdoğan'ı destekliyor" dedi. Toplantıya katılan AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen'in bu sözlere hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti. AfD milletvekili Kay Gottschalk konuşmasını daha da ileri götürerek, Zeytin Dalı operasyonuna ateş püskürdü.

SADECE STEFAN KEUTER'DAN KÜÇÜK BİR TEPKİ GELDİ!

Hürriyet'in haberine göre AfD Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk'ın sözlerine karşı toplantıda hazır bulunan AfD vekilleri ve yöneticilerinden sadece milletvekili Stefan Keuter küçük bir tepki gösterdi. Keuter, uyum sağlamış Türkleri dışlamak istemediklerini söyledi ve Kay öfkeli konuştu dedi. Ancak vekil Kay Gottschalk, milletvekili arkadaşının sözlerini eleştirmesine sert tepki gösterdi.

NAZİ ALMANYASI'NI ÇAĞRIŞTIRIYOR

AfD'li vekil Kay Gottschalk'ın Türk dükkanlarını boykot çağrısı Almanya'da Nazi dönemini çağrıştırdı. Nazi Almanyası'nda Yahudi dükkanlarını boykot çağrısıyla Yahudi soykırımı başlamıştı. Vekil Gottschalk, sözleri kamuoyunda yoğun tepki uyandırınca, ertesi gün özür diledi. Ama Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kolları Juso'ların Krefeld teşkilatı özrü kabul etmedi.

SPD Krefeld teşkilatı, "Bu kişiler medyaya çıkmak için çok sık kışkırtıyorlar. Ama sonra cezai kovuşturmadan kurtulmak için özür diliyorlar" açıklaması yaptı. Jusos Krefeld Başkanı Stella Rütten ve yöneticileri Krefeld'te cumartesi günü milletvekili bürosunu açan AfD'li vekil Kay Gottschalk'a Türk dükkanlarından satın aldıkları bir sepet Türk ürünü götürerek, kendisini protesto etti. Kendisi de eski bir SPD üyesi olan AfD'li vekil Kay Gottschalk, eski bir SPD üyesi olarak halen SPD'ye yakınlık duyduğunu belirterek, Juso üyelerini bir bardak şampanyaya davet etti. Ama Teşkilat Başkanı Stella Rütten, daveti reddetti.

NAZİ METODU

AfD'li vekil Kay Gottschalk'a aynı partiden Federal Meclis Milletvekili Martin Renner sert tepki gösterdi. Bunu "Bir Nazi Metodu" olarak niteleyen milletvekili Renner, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Kay Gottschlak'ın özürünün yeterli olmayacağını belirterek, kendisini istifaya çağırdı.