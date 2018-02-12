Casuslukla suçlanan İranlı profesör gözaltında öldü!

İran'da 24 Ocak'ta gözaltına alınan İran ve Kanada vatandaşı sosyoloji profesörü Kavous Seyed-Emami, gözaltında hayatını kaybetti. İran yargısı Emami'nin gözaltında intihar ettiğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fars Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı'nın başkanlığını da yapan 63 yaşındaki profesörün ölümü hakkında bir açıklama yapan Tahran savcısı Abbas Caferi-Dolatabadi, "Bir casusluk dosyasındaki sanıklardandı. Kendisine yönelik itiraflar olduğunu bildiği için ve kendi yaptığı itiraflar nedeniyle ne yazık ki intihar etti" ifadelerini kullandı.

Seyed-Emami ve en az 9 kişi daha geçtiğimiz günlerde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, gözaltına alınanların bilim ve çevre konulu çalışmaları kamuflaj olarak kullanarak stratejik alanlarda gizli bilgileri topladığını öne sürmüştü.

Konuyla ilgili olarak konuşan Seyed-Emami'nin oğlu, babasının ölümüne halen inanamadığını ve bağımsız bir otopsi yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

İran'da geçtiğimiz ay yaşanan ülke çapındaki protestolarda gözaltına alınanlardan iki kişi gözaltında hayatını kaybetmiş, İran yargısı iki protestocunun da intihar ettiğini savunmuştu. Hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve insan hakları örgütleri konuyla ilgili bağımsız bir soruştuma yapılmasını talep etmişlerdi.