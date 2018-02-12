Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çin'den şaşırtan Suriye açıklaması!

'den şaşırtan açıklaması!

'in büyükelçisi Qi Qianjin, Çin'in Suriye'nin gelişimi ve yeniden yapılandırılması için önümüzdeki süreçte daha büyük rol oynayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 14:37
Çin'den şaşırtan Suriye açıklaması!

'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş, çok uluslu bir boyut kazanırken, 'den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

Şinhua haber ajansına konuşan Çin'in Suriye Büyükelçisi Qi Qianjin yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarımızı Suriye'nin gelişimi ve yeniden yapılandırılmasına odaklamanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Çin bu süreçte Suriye halkına ve hükümetine yardım etmek için daha büyük rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Çin, son dönemde özellikle sağlık sektöründe Suriye'ye yardımlarda bulunuyor. Bu yardımların sonuncusu Muvasat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinin yenilenmesiydi. Hastane müdürü bu yardımlardan dolayı Büyükelçi Qi'ye teşekkür etti.

Büyükelçi yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hastaneye ve diğer kurumlara yapılan yardımların başta hastalar olmak üzere Suriye halkına en iyi hizmetin sunulmasına yardım etmesini umuyoruz. Bu yardımlar aynı zamanda Suriye ile Çin hükümetlerinin arasındaki derin dostluğun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'den şaşırtan Suriye açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN