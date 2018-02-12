Çin'den şaşırtan Suriye açıklaması!

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş, çok uluslu bir boyut kazanırken, Çin'den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

Şinhua haber ajansına konuşan Çin'in Suriye Büyükelçisi Qi Qianjin yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarımızı Suriye'nin gelişimi ve yeniden yapılandırılmasına odaklamanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Çin bu süreçte Suriye halkına ve hükümetine yardım etmek için daha büyük rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Çin, son dönemde özellikle sağlık sektöründe Suriye'ye yardımlarda bulunuyor. Bu yardımların sonuncusu Muvasat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinin yenilenmesiydi. Hastane müdürü bu yardımlardan dolayı Büyükelçi Qi'ye teşekkür etti.

Büyükelçi yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hastaneye ve diğer kurumlara yapılan yardımların başta hastalar olmak üzere Suriye halkına en iyi hizmetin sunulmasına yardım etmesini umuyoruz. Bu yardımlar aynı zamanda Suriye ile Çin hükümetlerinin arasındaki derin dostluğun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.