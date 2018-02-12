Esad’dan teröre koridor

Şam rejiminin başındaki Beşar Esad
'ın, Türkiye'ye karşı hamle yapmak için ülkesinin toprak bütünlüğüne kast eden terör oluşumlarına göz yumduğu uluslararası ajanslara konuşan terör sözcüleri tarafından da teyid edildi. ABD'nin YPG
/PKK
ismini gizlemek için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Kino Gabriel, Reuters'a "Afrin'e destek götürmek için farklı yöntemler var ama ana yolumuz rejim kuvvetleri içinden geçmek" diye konuştu ve Şam rejimiyle YPG arasında bir anlaşma olduğunu söyledi. İsrail ve ABD basınına konuşan siyasi uzmanlar da Şam rejimi ve PKK/YPG arasında "dostça bir ilişki" olduğu yorumunu yaptı.