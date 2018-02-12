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Esad’dan teröre koridor

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Esad’dan teröre koridor
Şam rejiminin başındaki 'ın, Türkiye'ye karşı hamle yapmak için ülkesinin toprak bütünlüğüne kast eden terör oluşumlarına göz yumduğu uluslararası ajanslara konuşan terör sözcüleri tarafından da teyid edildi. ABD'nin / ismini gizlemek için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Kino Gabriel, Reuters'a "Afrin'e destek götürmek için farklı yöntemler var ama ana yolumuz rejim kuvvetleri içinden geçmek" diye konuştu ve Şam rejimiyle YPG arasında bir anlaşma olduğunu söyledi. İsrail ve ABD basınına konuşan siyasi uzmanlar da Şam rejimi ve PKK/YPG arasında "dostça bir ilişki" olduğu yorumunu yaptı.
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Esad’dan teröre koridor
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