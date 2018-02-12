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li tutuklular, mahkemelerini boykot edecek

cezaevlerindeki li idari tutuklular, karşılaştıkları hak ihlalleri ve "keyfi tutukluluk" haline tepki olarak mahkemelere çıkmayacak. Filistin Esirler Cemiyeti'nin basın sorumlusu Emani Serahine, İsrail cezaevlerindeki yaklaşık 450 idari tutuklunun, "keyfi tutukluluk" politikasını reddederek, her seviyedeki İsrail mahkemesini boykot edeceğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 18:36
Filistinli tutuklular, İsrail mahkemelerini boykot edecek

Serahine, bunu başka adımların da takip edeceğini, ilgili kurumların yarın bu adımları destekleyen programı kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla lileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

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"TUTUKLULUK SÜRESİNİ 5 YILA UZATIYOR"

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Filistinli tutuklular, İsrail mahkemelerini boykot edecek
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