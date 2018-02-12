Gazzeli mahkûm ‘gizlice’ baba oldu

İsrail
hapishanesinde 7 yıldır tutuklu bulunan Gazzeli Eyyub Ebu Kureyyim, hapishaneden "gizlice sperm göndererek" gerçekleştirilen tüp bebek
yöntemiyle baba oldu. Tutuklunun babası Azzam Ebu Kureyyim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah bugün İsrail hapishanelerinde tutuklu olan oğluma ve bize bir erkek evlat bağışladı" dedi. Filistin
Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre, 2017'de İsrail hapishanelerinden "gizlice sperm göndererek" gerçekleştirilen tüp bebek yöntemiyle 7 Filistinli tutuklu baba oldu.