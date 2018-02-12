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Gazzeli mahkûm ‘gizlice’ baba oldu

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Gazzeli mahkûm ‘gizlice’ baba oldu
hapishanesinde 7 yıldır tutuklu bulunan Gazzeli Eyyub Ebu Kureyyim, hapishaneden "gizlice sperm göndererek" gerçekleştirilen yöntemiyle baba oldu. Tutuklunun babası Azzam Ebu Kureyyim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah bugün İsrail hapishanelerinde tutuklu olan oğluma ve bize bir erkek evlat bağışladı" dedi. Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre, 2017'de İsrail hapishanelerinden "gizlice sperm göndererek" gerçekleştirilen tüp bebek yöntemiyle 7 Filistinli tutuklu baba oldu.
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Gazzeli mahkûm ‘gizlice’ baba oldu
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