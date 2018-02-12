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'daki iddiaları

ABD'de Başsavcısı Eric Schneiderman, iddialarıyla karşı karşıya olan yapımcısı Harvey Weinstein ve şirketine kadın çalışanları yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 09:45
Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

Schneiderman'ın hazırladığı dava dosyasında Weinstein, şirketindeki kadın çalışanlara "defalarca ve ısrarcı biçimde" de bulunmakla suçlanıyor.

Davanın, Weinstein şirketinin satılmasının an meselesi olduğu yönündeki haberler üzerine açıldığı, böyle bir satışın kurbanlara tazminat ödenmesinin önünü kesebileceği belirtildi.

Dosyada, "Şikayetimizde ifade edildiği üzere, Weinstein şirketi, kadın çalışanlarını yaygın cinsel taciz, tehdit ve ayrımcılıktan koruyamayarak yasalarını defalarca ihlal etmiştir." ifadesine yer verildi.

Weinstein'ın avukatı Ben Brafman, müvekkiline yöneltilen birçok suçlamanın "dayanağı" olmadığını savundu.

Brafman, Weinstein'ın kusurlu davranışlarının bulunduğunu, öte yandan bunların kesinlikle suç teşkil etmediğini belirterek soruşturmanın sonunda müvekkilinin, film endüstrisinde herhangi bir yöneticinin yaptığından çok daha fazla kadını kilit pozisyonlara getirdiğinin anlaşılacağını söyledi.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda 'u sarsmıştı.

Aralarında ünlü aktrislerin bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood film akademisiyle ilişiği kesilmişti.

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Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları
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