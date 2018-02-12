İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Tayland'da

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Johnson'ın Asya ülkeleri turunun son ayağı Tayland'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın Taylandlı mevkidaşı Don ile toplantısında, Bangkok'a gelmeden önce Bangladeş ve Myanmar'a yaptığı ziyaretleri ele aldığı ve Arakan krizine ilişkin ne yapılabileceğini görüştüğü bildirildi. Görüşmede iki bakanın ayrıca eğitim, dijital ekonomi, bilim, yenilik, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliği konularını ele aldığı kaydedildi.

Johnson'ın Başbakan Prayut ile yaptığı görüşmede de Tayland liderinin sonbaharda Londra'da düzenlenecek "Yasa Dışı Yaban Hayatı Ticareti" başlıklı konferansa katılacağını bildirdiği belirtildi.

Açıklamada Bangkok ziyaretine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Johnson, "İngiltere, dünya ile ilişkiler kuran ve geliştiren bir ülke. Başbakan Prayut Çan-oça ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşmekten memnuniyet duydum.

Tayland ile ilişkimiz, ikili ticaretten yatırımdan bölgesel güvenliğe, yasa dışı yaban hayatı ticaretine kadar geniş yelpazedeki birçok konuyu kapsıyor. Gelecekte Tayland'ın İngiltere ile ilişkisini daha da kuvvetlendirmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Johnson, Asya turu kapsamında önceki gün Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya gelmiş, ardından da Cox's Bazar'daki sığınmacı kampını ziyaret etmişti. Johnson dün de Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmişti.