Moskova'da düşen uçağın ikinci karakutusu da bulundu!

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a hareket ederken içindeki 71 kişiyle birlikte düşen ve Saratov Havayolları'na ait An-148 yolcu uçağının enkazlarının bulunduğu Argunovo köyü yakınlarındaki karlı alanda yapılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda en az 600 kişi yer alıyor.

Öte yandan Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdare Başkanı Sergey Poletıkin uçağın ikinci karakutusunun da bulunduğunu ve incelenmeye başlandığını söyledi.

Uçağın düşüş nedeni ise henüz belirlenmedi. Şimdiye kadar terör ihtimalinden söz etmeyen yetkililer, ihtimaller arasında hava koşulları, insani bir hata ve teknik bir arızayı sayıyor.

Son Dakika Haberi... Rusya'da yolcu uçağı düştü

Görgü tanıkları, uçağın yere dik olarak çakılmadan önce alev almış olduğunu söyledi. Bununla birlikte uçaktan, düşme anından önce acil durum çağrısı yapılmadığı aktarıldı.

Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov'un talimatı doğrultusunda uçaktakilerin cansız bedenlerinin bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında uçağın enkazının yayıldığı geniş bölgeyi görüntülemek için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılıyor. Olay yerindeki giden Puçkov, sert hava koşullarının oluşturduğu zorluklara rağmen ekiplerin çalışmalarını bir hafta içinde bitirmesini umduğunu belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da Gazeta.ru'ya yaptığı açıklamada alandaki inceleme çalışmalarının en az 1 gün süreceğini söyledi.