Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya: ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz

: ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, , Türkiye ve arasındaki iş birliğinin, Birleşmiş Milletler () nezdinde ’de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 16:32
Rusya: ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet BaşkanıVladimir Putin'in son haftalarda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.

Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getiren Peskov, "Rusya, Türkiye ve İran arasındaki bu iş birliğinin, nezdinde 'de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlaması bekleniyor." dedi.

"DESTEĞİ YETERSİZ BULUYORUZ"

Suriye'de ABD ve Rusya arasındaki etkileşime de değinen Peskov, "Suriye'de istikrarın sağlanması, siyasi ve diplomatik çözüme ulaşılması konusunda ABD'nin desteğini yetersiz buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya: ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN