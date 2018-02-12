Rusya’da yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Rusya
'nın başkenti Moskova
'daki Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı kalkıştan dakikalar sonra düştü.
Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'dan Orsk kentine gitmek üzere havalanan Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağıyla kalkıştan 10 dakika sonra bağlantının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, içinde 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, Moskova'nın güneydoğusundaki Ramenskoye bölgesine düştüğü, çok sayıda kurtarma ekibinin ve ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi. Bakanlık, TSİ 16.38'de uçağın enkazına ulaşıldığı duyurdu. Kaza
yerinde 34 iş makinesi ve 167 kişinin çalışmalara katıldığı kaydedildi. DNA TESTİ YAPILACAK
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 71 kişinin bulunduğu uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir. Hayatını kaybedenlerin akrabalarından biyolojik verilere ihtiyacımız olacak" dedi. PUTİN'DEN KOMİSYON TALİMATI
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, kazada hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına taziyelerini iletti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Putin'in olayla ilgili özel komisyon kurulması emri verdiğini açıkladı. ULUSLARARASI UÇUŞ CEZALI ŞİRKET
Saratov Havayolu Şirketi, habersiz yapılan bir denetimde kokpitte uçuş görevlilerinin dışında insanlar bulunduğunun görülmesi üzerine 2015'te uluslararası uçuş yapmaktan men edilmişti. Şirket karara itiraz etmiş ve 2016'da uluslararası charter uçuşlarına başlamıştı. Saratov Havayolları Ermenistan ve Gürcistan'da da bazı noktalara uçuş yapıyor. ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Kazadan duyduğu derin üzüntüyü vurgulayan Erdoğan'ın, Putin'e ve şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi. Başbakan Binali Yıldırım da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e bir taziye telgrafı gönderdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.