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"Sahte tarikat şeyhi" edildi

'da kendisini "tarikat şeyhi" olarak tanıtıp insanların dini duygularını sömürerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan bir kişinin edildiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 17:20
Sahte tarikat şeyhi idam edildi

'dan yayın yapan "Asriran" adlı haber sitesinin haberine göre, Devrim Mahkemesi'nin "psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişileri sihir ve büyü yoluyla tedavi ettiğini öne sürerek kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunmak ve kurduğu sahte tarikatın yöneticiliğini yapmaktan" suçlu bulduğu bir kişi edildi.

SİHİR VE BÜYÜCÜLÜĞE AĞIR CEZA...

Hakkında verilen idam kararının infaz edildiği "sahte tarikat şeyhi"nin kimliği hakkında bilgi verilmezken, karısı hakkında da aynı suçlamayla "idam hükmü" verildiği aktarıldı.

İran'da sihir ve büyücülük yapanlara ağır cezalar uygulanıyor.

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"Sahte tarikat şeyhi" idam edildi
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