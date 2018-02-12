Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı

Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı

ABD ve devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere binlerce sitesi, birkaç saat süreyle web tarayıcılarının gizlice birimi madenciliği yapmasına neden olan kodların saldırısına uğradı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 02:01
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı

The Register'da yer alan habere göre ABD ve devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere, 4 bin 200'den fazla sitesine, görme sorunları olan insanlar için internet sayfalarını okuyan İngiliz yazılım üreticisi Texthelp yapımı Browsealoud olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir aracın kötü amaçlı bir versiyonu bulaştırıldı.

Bilgisayar korsanlarının birimi madenciliği yapmak için insanların bilgisayarların yazılım virüsleri yerleştirme haberlerinin ortasında gerçekleşen olayla ilgili ABD ve Birleşik Krallık emniyet yetkilileri henüz bir açıklamada bulunmadı.

1.5 milyon liralık Bitcoin vurgunu

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Texthelp yetkilileri The Register'da yer alan haberde mühendislik ekiplerinin olayı araştırdığını ve bu süreçte Browsealoud'un devre dışı bırakıldığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN