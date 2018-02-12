Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Suriye'de kirli ittifak

'de kirli ittifak

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan ’li teröristler ve Esad rejiminden yetkililer, ’ye karşı ittifakı itiraf etti.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 02:03
Suriye'de kirli ittifak

'nin diğer bölgelerinde çatışan Esad rejimi güçleri ve 'li teröristlerin 'ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters'a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na başlamasıyla birlikte, Afrin'i kontrol eden YPG'li teröristler, Esad yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esad rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin'e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

Terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel, "Afrin'e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin'e destek yollama konusunda mutabakata vardı" dedi.

Esad rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters'a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG'nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin'e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

Şu anda YPG'nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin'e destek göndermesi için, teröristlerin Halep'te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'de kirli ittifak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN