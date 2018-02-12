Tur helikopteri düştü: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin ünlü turizm noktalarından biri olan Arizona'daki Büyük Kanyon
'da tur operatörlüğü yapan Papillon şirketine ait bir helikopter düştü. Önceki gün turistlere Büyük Kanyon'da tur yaptıran Eurocopter EC130 tipi helikopterin pilotu, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybedince vadiye çakıldı. Kazada 3 turist öldü, 4 yaralı var. Kazada ölenlerin cesetlerinin çıkan yangın nedeniyle tanınamayacak halde olduğu öğrenildi. Yılda ortalama 600 bin turiste Büyük Kanyon'da tur düzenleyen Papillon şirketi en son ölümlü kazasını 2001'de yaptı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.