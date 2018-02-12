Vejetaryen çıktı!

ABD'NİN Kaliforniya Üniversitesi ve Florida Üniversitesi
'nden araştırmacılar, çekiç kafalı köpekbalığı türlerinden Sphyrna Tiburo
'nun vejetaryen beslendiğini ortaya koydu. Tür üzerinde araştırma yapan uzmanlar, köpekbalıklarını yüzde 90 oranında su bitkisi ve yüzde 10 oranında karides karışımıyla besledi. Şaşkınlık yaratan çalışma sonucu, köpekbalıklarının sağlıklarında herhangi bir bozulma olmadığı hatta kilo aldıkları görüldü. Araştırmacılar, bu köpekbalıklarının bitki liflerini parçalayacak mide enzimine sahip olduğunu ve vejetaryen beslenmeye uygun sindirimlerinin olduğunu belirledi. DIŞ HABERLER