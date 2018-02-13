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Abbas: 'nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Devlet Başkanı Abbas, görüşmelerinde ’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 09:46
Abbas: ABD'nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı ile başkent Moskova'da yaptığı görüşmede, 'ya ilişkin sorunların çözümünde çok taraflı arabuluculuk görüşmelerine karşı olmadıklarını açıkladı.

"ARABULUCULUK STATÜSÜNDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI REDDEDİYORUZ"

Söz konusu müzakerelerin, İran'a ilişkin anlaşmada olduğu gibi dört veya daha fazladan ülkeden oluşan bir yapıda olabileceğine işaret eden Abbas, "'nin eylemleri nedeniyle gelinen noktada, artık onlarla arabuluculuk statüsünde iş birliği yapmayı reddediyoruz. Uluslararası bir toplantı olması halinde, ABD'nin tek başına değil, farklı arabuluculardan birisi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"FİLİSTİN HALKINI DAİMA DESTEKLİYORUZ"

Putin ise Filistin halkını daima desteklediklerini vurgulayarak, mevcut durumun herkesin görmek istediği noktadan çok uzakta olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve 'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Putin, Abbas ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda konuştuklarını ve Filistin-İsrail krizinin çözümünü ele aldıklarını aktarmıştı.

BM'de tarihi Kudüs oylaması gerçekleşti

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Abbas: ABD'nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz
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