ABD’den teröre 550 milyon $ daha destek

ABD
'nin terör örgütü PYD
/ PKK
'ya yardımları katlanarak artıyor. ABD, Türkiye'nin tüm tepki ve uyarılarına rağmen her fırsatta inkâr ettiği sınır güvenlik gücüne 250 milyon dolar ayırdı. Örgüte eğit donat için ise 300 milyon dolar ayrıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 mali yılı savunma bütçesi tasarısını açıkladı.
Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin Suriye'deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı.
2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında DEAŞ
ile mücadele kapsamında, PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, "DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.
ABD, terör örgütü PYD/PKK öncülüğündeki DSG güçleri ile Suriye'de 30 bin kişilik sınır gücü kuracağını açıklamış, Türkiye büyük tepki göstermişti.