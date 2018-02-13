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Alman basınından flaş iddia! " ile anlaşmaya varıldı"

Alman Bayerischer Rundfunk haber sitesi, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile Türk firma arasında tank modernizasyonunun sağlanması için anlaşma yapıldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 10:51
Alman basınından flaş iddia! Türkiye ile anlaşmaya varıldı

Alman basının iddiasına göre, BMC firmasından Türk yetkililer 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giderek tank modernizasyonu konusunda Rheinmetall ile anlaşmaya vardı.

Bayerischer Rundfunk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel arasında gerçekleşen görüşme 4 gün sonra iki firmanın bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, iki firma arasındaki anlaşma, Alman Leopard 2 tankının savunma sistemlerini güçlendirmek üzerine. İki firmanın Türk tanklarının modernizasyonu konusunda ortak çalışma yürüteceği ifade edildi.

Alman hükümeti daha önce ile Almanya arasındaki söz konusu anlaşmayı yeni hükümet kurulana kadar askıya aldığını açıklamıştı. Almanya'da uzun süren koalisyon görüşmeleri sonrasında Almanya Başkanı 'in Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasında anlaşmaya varılmıştı.

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Alman basınından flaş iddia! "Türkiye ile anlaşmaya varıldı"
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