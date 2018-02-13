Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerden ırkçı saldırı

'da Yahudi Yerleşimcilerden ırkçı saldırı

İşgal altındaki 'da, Yahudi yerleşimcilerin lilere ait bazı ev ve araçlara zarar vererek üzerine ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 10:47
Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerden ırkçı saldırı

'daki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'un Ceyb beldesinde lilere ait bazı araçların tekerleklerini patlatarak üzerine "Araplara ve Müslümanlara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığını söyledi. Daglas, yazılan ırkçı sloganların altında "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgütün imzasının bulunduğunu aktardı.

Daglas ayrıca Nablus'un güney kesimindeki Avreta beldesine baskın düzenleyen bir grup Yahudi yerleşimcinin de bazı tarihi makamlarda dini ritüeller gerçekleştirdikten sonra Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını ifade etti.

Batı Şeria ve 'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" adlı radikal örgüt, 'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerden ırkçı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN