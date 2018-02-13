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, 'yi 'zorbalıkla' suçladı!

, 'nin "zorbalık ve keyfilikle" Güvenlik Konseyinde aldığı yaptırım kararlarının "ekonomisini ve halkını boğduğunu ve halkının varoluş hakkını elinde aldığını" öne sürdü.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 09:33
Kuzey Kore, ABD'yi 'zorbalıkla' suçladı!

Nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanan , 'yi "zorbalık ve keyfilikle" Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyinde "yasa dışı" yaptırımlar almakla suçladı ve bunların "ekonomisini ve halkını boğduğunu, Kuzey Korelilerin varoluş hakkını elinden aldığını" iddia etti.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Pyongyang'a yönelik "ağır" yaptırımlarla "ülkenin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği" öne sürüldü.

"Kuzey Kore karşıtı" olarak nitelendirilen BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının "ülkenin ekonomisi ve halkını boğduğu" ve Kuzey Korelilerin "varoluş hakkını elinden aldığı" savunulan açıklamada ABD, "zorbalık ve keyfilikle" BM Güvenlik Konseyinde "yasa dışı" yaptırım kararları almakla suçlandı.

Güvenlik Konseyi yaptırımlarıyla Kuzey Kore halkının haklarının engellendiği ve ihlal edildiği ileri sürülen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptırımların uluslararası hukuk çerçevesinde yasal olup olmadığının belirlenmesi için uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması çağrısı yinelendi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Konseyin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar listesinde 78 kişi ve 54 kuruluş bulunuyor.

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Kuzey Kore, ABD'yi 'zorbalıkla' suçladı!
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