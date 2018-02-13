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Mektuptaki toz ’ın gelinini hastanelik etti

Giriş Tarihi: 13.2.2018
Mektuptaki toz Trump’ın gelinini hastanelik etti
ABD Başkanı Donald 'ın gelini Vanessa Trump, içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastanelik oldu. Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa Trump, Manhattan'daki apartman dairesinde eşine gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan mektubu açtıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Vanessa Trump'ın öksürme ve mide bulantısı hissettiği aktarıldı. Mektubun içindeki tozun tehlikeli madde olmadığı belirtildi ancak ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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Mektuptaki toz Trump’ın gelinini hastanelik etti
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