Mektuptaki toz Trump’ın gelinini hastanelik etti

ABD Başkanı Donald Trump
'ın gelini Vanessa Trump, içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastanelik oldu. Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa Trump, Manhattan'daki apartman dairesinde eşine gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan mektubu açtıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan
Vanessa Trump'ın öksürme ve mide bulantısı hissettiği aktarıldı. Mektubun içindeki tozun tehlikeli madde olmadığı belirtildi ancak ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.